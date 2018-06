Émilie Fiorelli méconnaissable : Son visage transformé affole ses fans !

Les pommettes et le bout du nez mis en avant par un highlighter, le teint travaillé avec différents fonds de teint et poudres, le regard accentué par un mascara noir et les lèvres repulpées grâce à un gloss et un crayon, Émilie Fiorelli s'est affichée complètement transformée.

D'ailleurs, ses fans ont été nombreux à ne pas la reconnaître. "Superbe... Mais qui est-ce ?", "C'est sympa mais je te trouve beaucoup plus jolie au naturel, j'ai eu un gros doute là avant de remarquer que c'était bien toi", "Beaucoup trop maquillée je ne suis pas fan ça change complètement ton visage de poupée", "Euh elle est méconnaissable !! On dirait carrément une autre personne", "La maquilleuse a eu la main trop lourde, c'est pas mal mais le but n'est pas de métamorphoser les gens...", lancent alors certains.