Emilie Nef Naf : En bikini à la plage, elle embrase la Toile

Toujours sur Instagram, l'ex-compagne du footballeur Jérémy Ménez a poussé un coup de gueule contre la mise en ligne de photos retouchées.

"Sur les réseaux, il y a peu de filles naturelles, elles sont toutes plus belles plus grandes, plus tout ce qu'elles ne sont pas dans la vraie vie (...) Aujourd'hui, c'est trop facile de retoucher des photos avec toutes ces applications ou bien de se faire retoucher sur la table du chirurgien, pour avoir plus de followers, plus de vues, encore plus d'argent, plus de reconnaissance, plus de réussite ? Mouais pourquoi pas. Mais finalement, la vraie vie, celle où tu sors en jogging déposer tes enfants à l'école, celle où t'as pas le temps d'immortaliser tous ces moments, pour au final les partager à des tas de gens qui vont, soit te critiquer, soit être envieux de ce que tu es ou n'es pas...", a écrit Emilie.

Un message nécessaire sur un terrain propice à la prolifération du manque de confiance en soi et du harcèlement virtuel...