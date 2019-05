Émilie Nef Naf, son ancienne vie de WAG : "Il faut se sacrifier"

Émilie Nef Naf a accordé une interview à Rachel Legrain-Trapani, pour son podcast en . Elle est revenue sur son enfance et son parcours professionnel. Puis la gagnante de Secret Story 3 a évoqué son ancienne relation avec le footballeur Jérémy Ménez. Une vie qui était loin d'être rose.

C'est en 2011 qu'Émilie Nef Naf a rencontré le sportif de 32 ans. Très vite, ils se sont mis en couple et ont vécu cinq années ensemble. Mais leur idylle a pris fin une première fois en 2016, la belle brune s'était alors mise en couple avec le basketteur Bruno Cerella. Elle s'est finalement séparée de ce dernier en janvier 2016 pour laisser une chance à son premier amour. Nouvel échec, ils rompent une nouvelle fois en décembre de la même année.

"Une nana, pour qu'elle soit avec un sportif professionnel, il faut qu'elle n'ait aucune ambition. Il faut quelle soit complètement dédiée à monsieur, à où il va vivre et ce qu'il va faire. Il faut se sacrifier. Il ne faut pas que tu aies de caractère et de projets. À par faire des gosses, rester chez toi et t'acheter des sacs à main", a confié la jeune maman de 31 ans.

Si elle assure qu'elle ne "crache pas dans la soupe", Émilie Nef Naf précise : "Le bonheur est dans les choses simples de la vie." Lors de cet entretien, la jeune femme a évoqué ses enfants Maëlla et Menzo (née en 2012 et 2014 de ses anciennes amours avec Jérémy Ménez). Elle a notamment raconté les deux fois où son fils avait failli mourir.