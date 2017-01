Emily Ratajkowski : Incident mode aux Golden Globes, elle brille malgré tout

Ce n'est pas à l'entrée des Golden Globes mais à son arrivée à une after party suivant la cérémonie qu'Emily Ratajkowski a subi une wardrobe malfunction. À l'issue de la remise de prix, le mannequin s'est rendu aux soirées organisées par le magazine InStyle et Warner Bros, et par The Weinstein Company et Netflix. Toujours vêtue de sa robe jaune Reem Acra, Emily a pris un malin plaisir à séduire les photographes présents pour le photocall. Ces derniers ont d'ailleurs peut-être aperçu ses sous-vêtements, rendus visibles à cause de la fente de sa tenue et des mouvements de la belle.

Chez InStyle, Emily Ratajkowski a pu croiser les ravissantes Paris Jackson et Sofia Richie (filles respectives de Michael Jackson et Lionel Richie), ainsi que les lauréates des Golden Globes Claire Foy, Tracee Ellis Ross et Viola Davis.

Prochain rendez-vous pour l'industrie du cinéma américain ? Le 24 janvier, date de l'annonce des nominations aux Oscars !