Emma CakeCup : La youtubeuse lynchée après une demande de partenariat !

Emma CakeCup fait partie des youtubeuses les plus suivies. Elle compte 1,3 million de followers sur Instagram et YouTube et plus de 770 000 fans sur Twitter. Comme bon nombre d'influenceurs, elle a souhaité profiter de sa notoriété pour une éventuelle collaboration avec un hôtel. L'établissement n'ayant pas donné suite à sa demande, elle a poussé un coup de gueule... et s'est fait lyncher sur les réseaux sociaux !

"C'est une blague, ce qui vient de se passer, lance alors Emma CakeCup sur Snapchat. J'appelle un hôtel dont je tairai le nom mais pas pour longtemps parce qu'il faut arrêter de se foutre de ma gueule." Et d'expliquer qu'à la réception de l'établissement, on l'a gentiment redirigée vers le site internet, lui expliquant que le groupe n'était pas intéressé par une collaboration Instagram... avant de lui raccrocher au nez. Une réponse que la youtubeuse a eu du mal à accepter, d'autant plus qu'elle s'était au préalable renseignée et qu'elle savait pertinemment que des partenariats avaient été mis en place.

Si certains ont compris ce coup de gueule, d'autres se sont insurgés sur Twitter. En effet, nombreux sont les internautes estimant que la jeune femme est en tort. "Pleurer pour aller dans un hôtel gratuitement alors qu'elle en a les largement moyens, c'est petit de sa part", "Pourquoi elle ne paye pas l'hôtel comme tout le monde ? C'est n'importe quoi", "Gratteuse d'hôtel", "Mais qui est-elle pour qu'on lui offre une chambre sur demande ?", peut-on ainsi lire.