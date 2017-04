Emma Daumas victime d'un vol: Après 4 jours d'angoisse, elle retrouve le sourire

Emma Daumas respire de nouveau après sa journée cauchemardesque du 13 avril 2017.

"URGENT !! PERDU !! Amis Facebookiens, c'est un appel à l'aide que je vous lance ! J'ai oublié il y a 1h20 environ mon sac à main en cuir rigide marron sur le quai de la station Madeleine à Paris en direction d'Aubervilliers. Retournée sur les lieux 5 min plus tard, évidemment il n'y était plus. Outre les emmerdes de paperasse, il s'agit surtout d'un déchirement sentimental puisque je transportais le carnet de poèmes et chansons de mon arrière-grand-oncle Dominique Garcia (mort durant la guerre 14-18) datant de 1913 dans l'optique de l'emmener sur les lieux de commémoration des poilus morts sur le Chemin des Dames ce week-end ! Je vous supplie de faire tourner ce post si par hasard quelqu'un aurait pu récupérer mon sac mais surtout... le carnet !!!!!", écrivait la finaliste de la 2e saison de la Star Academy (TF1) sur Facebook.

Un appel à l'aide qui n'a pas été posté en vain puisque, grâce à la mobilisation de ses fans, la chanteuse de 33 ans a retrouvé son bien précieux comme elle l'a annoncé lundi 17 avril 2017. "Après 4 jours d'angoisse, voici le miracle survenu ! Quelqu'un à bien retrouvé mon sac et me l'a rendu à l'instant avec, à l'intérieur, le précieux carnet de chansons de mon arrière-grand-oncle", a écrit Emma Daumas. Après quoi, elle a remercié toutes les personnes qui "ont permis ce miracle" grâce à leur aide.