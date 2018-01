Emma et Florian (Mariés au premier regard) : Escapade en amoureux à Londres !

Si Charlène et Florian se sont séparés quelques semaines après la diffusion de Mariés au premier regard 2 (M6), un second couple entretient la magie de l'émission. En effet, Emma et Florian semblent de leur côté vivre un véritable conte de fées. Sur Instagram, les amoureux ont publié quelques clichés de leur escapade à Londres.

Sur ces photos, Emma et Florian se montrent toujours aussi complices, souriants et visiblement heureux de profiter de ce moment à deux, outre-Manche. "Ce genre de grain de folie... Aussi zinzin l'un que l'autre. En parlant de folie, week-end insolite qui approche pour nous... Hâte de vous en dire plus !", a lancé la jolie blonde.