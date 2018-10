Emma (Mariés au premier regard) divorcée de Florian : "J'ai tourné la page"

Il s'agissait de l'un des couples phares de la saison 2 de Mariés au premier regard (M6) et tout le monde espérait que leur mariage serait synonyme de succès. Malheureusement, le couple a fini par se séparer mais leur complicité laissait planer un doute... jusqu'à ce que la jolie blonde réponde aux questions des internautes sur Instagram.

Ils ont été nombreux à poser des questions à Emma sur cette relation et elle a fait savoir que cette dernière était belle et bien terminée : "J'ai vécu une expérience incroyable que je ne regrette pas du tout. Mais j'ai tourné la page sur lui et sur cette aventure. J'ai toujours eu énormément de respect et d'affection pour mon ex-mari, mais je n'ai pas réussi à tomber amoureuse."

La jolie blonde toujours en vadrouille aux quatre coins du monde a même tenté d'expliquer pourquoi leur relation s'était soldée par un échec : "Je pense que pour qu'un couple fonctionne, il faut avant tout être et rester soi-même, s'écouter vraiment, écouter son coeur et rien ni personne d'autre et pour ma part c'était tout sauf ça. Il était temps que je retrouve la 'vraie' Emma'."

Le couple a donc eu droit à "un vrai divorce". "Nous avons signé un contrat de mariage classique avec séparation des biens. (...) C'était un véritable divorce j'ai bien la notion 'divorcée le... de...' sur mes papiers officiels et acte de naissance", a-t-elle raconté.

Celle qui ne se remettra donc plus jamais avec Florian a ensuite fait savoir qu'elle était célibataire et "pas du tout pressée de retrouver quelqu'un pour le moment". "Je profite de la vie simplement sans me prendre la tête ! Une chose est sûre : désormais personne ne choisira mon homme à ma place... encore moins mon futur mari !", conclut-elle. Le message est clair.