Emmanuel Macron gâté par un cadeau osé : Brigitte réagit...

Ne serait-ce pas un peu symptomatique de la Macronmania qui règne sur la France depuis l'élection du nouveau président ? À l'Élysée, Emmanuel Macron a reçu un cadeau pour le moins original et osé. La marque PULLIN, label textile français spécialisé dans le sous-vêtement masculin – et dont les boxers ont été furieusement à la mode par le passé – a envoyé au président sa dernière collection de boxers moulants.

Un cadeau parmi tant d'autres... auquel le couple présidentiel a pourtant répondu ! Sur Instagram, la marque française se targue d'avoir reçu une réponse de l'Élysée, écrite de la main de... Brigitte Macron. "Je me joins à mon époux pour vous remercier infiniment pour l'envoi des produits phares de votre entreprise. Avec tous mes encouragements", a écrit l'épouse du président, visiblement touchée par l'attention de la griffe qui existe depuis 2000.

Pas peu fière d'avoir suscité une telle réaction, cette dernière s'est félicitée d'avoir réussi à approcher d'aussi près le président grâce à ses sous-vêtements. "PULLIN à l'Élysée, done, peut-on lire en légende de la photo. On n'est pas très politique mais on se sent fier et honoré de l'attention portée par le couple présidentiel à l'égard de notre travail. Que la force soit avec vous."

Il se peut donc désormais qu'Emmanuel Macron porte du PULLIN sous ses très élégants costumes. Une hypothèse qui n'a pas manqué d'amuser les abonnés de la marque à en juger leurs réactions en commentaires...