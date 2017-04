Emmanuel Macron : Pensée émue pour sa grand-mère et retrouvailles chaleureuses

A dix jours tout pile du premier tour de l'élection présidentielle, Emmanuel Macron, a l'instar des autres candidats, bat le pavé aux quatre coins de la France pour aller à la pêche aux voix. De passage dans les Hautes-Pyrénées le 12 avril, le leader du mouvement En Marche ! a eu une pensée pour sa regrettée grand-mère...

Si les photos le montrant tout sourire sur un télésiège au côté de sa femme Brigitte ont amusé la Toile, Emmanuel Macron ne doit sans doute pas regretter son déplacement à la montagne puisqu'il a pu revenir sur des terres qu'il avait souvent fréquentées étant enfant. C'est ici qu'il a appris à skier et surtout qu'il passait du temps avec ses grands-parents. Très proche, notamment, de sa grand-mère maternelle, qui venait de Montgaillard, un petit village des environs, le candidat a eu une pensée spéciale pour elle, comme il l'a confié à la presse qui l'accompagnait. "Demain cela fera quatre ans que ma grand-mère a disparu", a-t-il dit. Il n'en dira toutefois pas plus...

Dans le livre Les poli­tiques aussi ont une mère, des auteurs Bernard Pascuito et Olivier Biscaye, on peut lire des mots d'Emmanuel Macron sur cette femme importante dans sa vie. "Je me souviens de son image. De sa voix. Je me souviens de ses souve­nirs. De sa liberté. De son exigence", dit-il. Nul doute qu'il a beaucoup appris à ses côtés pour forger sa propre ambition.

Lors de son passage à Bagnères-de-Bigorre, Emmanuel Macron a aussi eu une autre occasion de repenser à son enfance puisque, rencontrant des habitants et des commerçants, il est tombé sur une madame Lamothe qui possède la Pâtisserie Bordelaise. Un lieu que le candidat fréquentait assidûment étant enfant...

Emmanuel Macron poursuit ses déplacements sur le terrain et garde l'espoir d'arriver en tête au premier tour. Le dernier sondage publié ce jeudi 13 avril, de Ifop-Fiducial pour Paris Match, CNEWS et Sud Radio, le place en deuxième place derrière Marine Le Pen, à 22,5% des voix. Une petite érosion qui le rapproche de ses deux autres adversaires, à égalité, Jean-Luc Mélenchon et François Fillon, crédités de 19% des voix.

Thomas Montet