Brigitte et Emmanuel Macron: Bouffée d'air en altitude avant de retrouver Bayrou

Emmanuel Macron, candidat à l'élection présidentielle pour son mouvement "En Marche!" et sa femme Brigitte Macron (Trogneux) dans la station de ski Grand Tourmalet (La Mongie / Barèges), France, le 12 avril 2017. Ils empruntent un télésiège pour se rendre dans le restauant d'altitude pour le déjeuner. C'est un retour au source pour le candidat à la présidentielle. C'est en effet là que dans sa jeunesse, il a appris à marcher et à skier. A la fin d'un repas partagé avec ses proches, il n'a pas failli à la tradition en entonnant l'un des hymnes pyrénéens, " Montagne Pyrénées". © Dominique Jacovides/Bestimage French presidential election candidate for the En Marche ! movement Emmanuel Macron and his wife Brigitte Trogneux take a chairlift for a lunch break during a campaign visit at Ski resort Grand Tourmalet (La Mongie / Barèges), France, on April 12, 2017.12/04/2017 - Grand Tourmalet