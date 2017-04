Emmanuel Macron blessé par François Hollande : Des mots qui l'ont marqué

Parmi les femmes déterminantes de la vie d'Emmanuel Macron, il y a son épouse Brigitte Trogneux évidemment, ainsi que sa mère, Françoise Noguès, médecin et conseillère de la sécurité sociale. Se distingue également sa grand-mère maternelle Germaine Noguès, directrice de collège dont les parents étaient illettrés et à qui il doit son engagement plutôt à gauche comme le soulignait L'Obs en 2012. Alors, quand elle disparaît il y a quatre ans, le candidat à la présidentielle est dévasté. Mais ce n'est pas auprès du président de la République dont il était secrétaire général adjoint du cabinet à l'époque qu'il trouvera des mots réconfortants.

Dans sa biographie consacré au leader du mouvement En Marche !, la journaliste Anne Fulda relate un moment douloureux du parcours d'Emmanuel Macron : François Hollande n'éprouvant pas beaucoup d'empathie pour son collaborateur quand sa grand-mère décède : "Moi aussi j'étais triste quand j'ai perdu la mienne", aurait répondu le chef d'Etat quand il lui a appris la nouvelle. Déçu et blessé, il aurait confié ensuite : "Ce n'est pas faux. La manière dont a réagi François Hollande en appre­nant la mort de ma grand-mère, je n'ai­me­rais pas avoir la même !"

Selon l'auteur de l'ouvrage Emmanuel Macron, un jeune homme si parfait, cet échange aurait profondément déçu l'ancien banquier. Au point d'initier leur rupture affective ? Il a tout de même été ensuite choisi pour être son ministre de l'Economie de 2014 à 2016... Le président et son ancien protégé se sont retrouvés il y a quelques semaines, lors du dîner du CRIF. Ils se sont donné une brève accolade et se sont embrassés. Ils ne s'étaient pas croisés depuis sa démission fracassante du gouvernement en août dernier.

Ce qui est certain, c'est que le politique, très attaché aux siens, tenait énormément à sa grand-mère qui a marqué sa vie et son parcours. Dans un dossier de Vanity Fair, on pouvait lire : "Dans sa demeure d'adulte (...), il rapatrié la bibliothèque de sa grand-mère, Germaine Noguès. Manette – on appelait ainsi la principale du collègue à la retraite originaire des Hautes-Pyrénées – lui offrit un monde : ses vieilles collections blanches de Gallimard, dont il se construisait un langage que les autres enfants ignoraient."

