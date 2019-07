Emmanuel Macron recrute Tibo InShape et Sundy Jules pour le SNU

Afin de mobiliser le plus possible les jeunes, le gouvernement n'a pas hésité à recruter ceux qui leur parlent le mieux : des youtubeurs. Tibo InShape, qui compte 3 millions d'abonnés sur Instagram et plus de 6 millions sur YouTube, a publié une vidéo intitulée Je fais mon service militaire ?? sur sa page le 12 juillet dernier. Le jeune homme a passé 24 heures en Guyane au service national universel.