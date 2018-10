Emmanuel Moire gay : "Il a fallu du temps pour que je sois bien dans mes pompes"

Après Et si on parlait d'amour, Emmanuel Moire propose déjà un nouveau single : La Promesse. Le chanteur de 39 ans s'est longuement livré sur cette chanson qui parle de son homosexualité dans une interview accordée à nos confrères de Purecharts.

Avec cette nouvelle chanson, Emmanuel Moire ne se contente plus d'assumer médiatiquement son homosexualité, il la chante et la clame haut et fort avec fierté. "J'ai été submergé de peur quand le label a accepté qu'on sorte La Promesse en deuxième single. Je le voulais mais j'ai eu hyper peur ! J'ai un super label qui me soutient dans ma démarche, qui m'encourage. (...) Mais ce sont des peurs qui dépassent les miennes. Ce sont des peurs liées à ce qu'on peut rabâcher, de ce qu'on peut raconter depuis toujours. Qu'est-ce que c'est la vie d'un homo ? J'ai été submergé de choses qui se transmettent de génération en génération. Mais, en fait, c'est important de prendre la parole là-dessus. Ma peur, ce n'est pas que la mienne. J'avais le sentiment que j'avais le devoir de le faire. Je me sentais responsable de le faire. Ça tempère un peu. Car quand je fais ça, je suis en accord", a-t-il confié au site.

Emmanuel Moire, révélé au grand public par la comédie musicale Le Roi Soleil, a fait son coming out il y a presque dix ans mais cela n'a pas été si simple. Pendant ses premières années de vie active dans la musique, il n'en parlait pas. "Je n'ai pas de regrets. Et puis ce n'est pas que dans ma carrière, c'est aussi dans ma vie surtout. J'avais le sentiment que pour être intégré et pour qu'on m'aime, je devais être comme tout le monde. Comme je sentais que je n'étais pas comme tout le monde, je n'osais pas. Je ne regrette pas mais je reconnais que je me suis trompé. Je n'ai pas mis de mot dessus mais je suis ok avec ça. Je ne pouvais pas faire autrement... J'accepte que je n'avais pas le courage nécessaire", dit-il aujourd'hui.

Le séduisant chanteur, qui avait révélé que le plus dur avait tout de même été de dire la vérité à sa maman, a pris du recul sur le sujet. "Comme je le dis dans la chanson, ça ne vaut pas la peine de mettre un autre costume pour plaire ou pour passer inaperçu. Je ne dis pas que c'est facile, mais avec du recul, après mon coming out, je n'ai fait que récolter des choses positives car c'était sincère. Je me suis incarné en faisant ça. (...) Mais il m'a fallu du temps pour que ça s'apaise chez moi et pour que je sois bien dans mes pompes", confesse-t-il. Reste à savoir si l'artiste est aujourd'hui un coeur à prendre ou pas. Par le passé, il a connu une première fois peu glorieuse ou l'amour fusionnel qui ne fonctionne pas..