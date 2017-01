Emmanuelle Riva : Mort de l'actrice césarisée, qui se battait en secret...

Triste journée pour le cinéma. Tout comme John Hurt, l'éternel Elephant Man, Emmanuelle Riva s'en est allée en cette fin du mois de janvier. L'actrice française est décédée dans l'après-midi du vendredi 27 janvier, à Paris, à l'âge de 89 ans des suites d'un cancer, indique Le Monde.

Engagée dans une lutte secrète contre la maladie - seuls ses amis les plus proches le savaient -, la grande dame du cinéma français, d'une extrême pudeur, n'a jamais voulu s'arrêter de travailler. Pour preuve, elle se trouvait en Islande l'été dernier pour tourner un film et avait donné un spectacle à la Villa Médicis, à Rome. Ne voulant surtout pas penser au clap de fin, Emmanuelle Riva continuait d'étudier toutes les propositions qui lui étaient adressées.

Véritable combattante, l'actrice a marqué les esprits, et les coeurs, avec plusieurs longs métrages dont les incontournables Hiroshima mon amour (1959), d'Alain Resnais, et Amour (2012), de Michael Haneke , qui lui a valu le César de la meilleure actrice en 2013, reçu des mains d'un Omar Sy impressionné et conquis. Humble et touchante du haut de ses 86 ans, Emmanuelle Riva avait reçu une standing ovation de la part du public du théâtre du Châtelet pour cette consécration. C'est pour ce même rôle - d'un professeur de piano victime d'une attaque cérébrale qui la laisse pour partie paralysée - que la comédienne avait été nommée dans la catégorie "meilleure actrice" aux Oscars 2013.

Alors qu'elle s'était rendue à Hollywood pour assister à la prestigieuse cérémonie, Emmanuelle Riva n'avait pas été tendre avec l'événement, qu'elle n'avait pas hésité à qualifier de "foire d'empoigne". "Les gens ont besoin de falbalas, de tralala, de grand bruit, d'idoles... Je suis assez anti-star-system, il faut bien le dire, je n'y peux rien", avait-elle commenté quelques heures après la cérémonie, assurant que "la vraie vie est ailleurs".

Emmanuelle Riva, originaire des Vosges et qui se considérait elle-même comme une "paysanne", avait été remarquée par Alain Resnais à la fin des années 1950 sur une affiche de théâtre. Le grand réalisateur l'avait alors recrutée pour Hiroshima mon amour et lui avait offert le rôle principal.