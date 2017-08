Emmanuelle Seigner : Ses deux "magnifiques enfants" ont bien grandi

Pendant que Roman Polanski continue de se battre avec l'affaire qui le hante depuis plus de quarante ans, sa femme et ses enfants montrent une belle unité dans l'adversité. Récemment, Emmanuelle Seigner et leurs deux enfants, Morgane et Elvis, ont passé quelques jours ensemble en Espagne. Et ils n'ont pas manqué de le partager sur le réseau social Instagram.

Le 18 août, la maman poule et actrice postait une photo adorable de ces deux enfants réunis. Et si on voit souvent Morgane – qui est comédienne et qui joue notamment dans la série Vikings, dont la 5e saison débarque en novembre –, Elvis est un homme discret qui ne se montre que très rarement. Force est de constater que côte à côte, la jeune femme de 24 ans et son frère de cinq ans son cadet ont bien changé. Il y a un peu plus d'un an, Emmanuelle Seigner confiait que son fils tout juste majeur était encore en terminale et que, comme sa tante Marie-Amélie, il produisait "aussi à la maison des morceaux de techno et d'électro".