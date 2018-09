Emmy 2018 : L'adorable maman de Sandra Oh lui vole la vedette

Après dix saisons de Grey's Anatomy, dans le rôle de Christina Yang qui a fait d'elle une star, Sandra Oh est revenue cette année sur le petit écran avec Killing Eve de Phoebe Waller-Bridge sur BBC America et actuellement diffusée par Canal+. Elle y incarne l'agent Eve Polastri du MI5 qui part à la poursuite d'une psychopathe, Villanelle (brillamment incarnée par Jodie Comer), qui l'obsède... et inversement. Lundi 17 septembre 2018 à Los Angeles, la 70e cérémonie des Primetime Emmy Awards récompensait le meilleur de la télévision et Sandra Oh y était la première femme d'origine asiatique nominée dans la catégorie meilleure actrice dans une série dramatique.

Pour cette occasion historique dans l'histoire des Emmy Awards, Sandra Oh a fait le choix de venir avec ses parents. L'actrice est née à Ottawa en 1971 de parents d'origine coréenne, arrivés au Canada dans les années 1960. Son père était dans les affaires et sa maman, biochimiste. Interviewée sur le tapis rouge des Emmy par le magazine Variety, Sandra Oh a présentée M. et Mme Oh. Sa maman portait un hanbok, le costume traditionnel de la péninsule de Corée, et ne pouvait être plus enthousiaste. Au point d'attraper sa fille par le cou pour l'embrasser sur la joue. Et Sandra Oh de réagir : "Oh mon dieu, et ça a été filmé !" La séquence fait un tabac sur les réseaux sociaux.

Hier soir, Sandra Oh n'a pas reçu le Emmy Award de la meilleure actrice pour Killing Eve. C'est la Britannique Claire Foy de The Crown (Netflix) qui s'est imposée. Sandra n'a encore jamais reçu d'Emmy malgré cinq nominations dans la catégorie second rôle lors de ses années Grey's Anatomy. Le succès de Killing Eve, s'il se confirme en saison 2, pourrait à coup sûr réparer ce que nombre de ses fans estiment être une injustice. Parions que l'adorable Mme Oh, qui avait si fière pour sa fille, serait de notre avis !