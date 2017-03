Enfoirés 2017 : L'étonnante anecdote de Grégoire...

Il est, comme tous les autres membres de la joyeuse troupe des Enfoirés, l'ambassadeur du spectacle en soutien aux Restos du coeur depuis le départ de Jean-Jacques Goldman. Grégoire s'est vu confier une mission un peu particulière par Le Parisien, celle de jouer les reporters.

C'est avec beaucoup d'entrain que le célèbre interprète de Toi + Moi s'est prêté au jeu, partageant photos et anecdotes inédites. Le chanteur de 37 ans prend soin de rendre hommage à toute l'équipe du spectacle que l'on ne voit pas et que l'on oublie trop souvent (maquilleuses, costumiers, techniciens et bénévoles).

Au cours de son récit largement illustré de clichés personnels, celui qui a écrit Juste une p'tite chanson – l'hymne 2017 des Enfoirés – évoque ce jour où Jean-Louis Aubert s'est retrouvé face à des accessoires aussi inattendus qu'insolites. "Les accessoiristes – que l'on appelle les accefoiristes – nous font parfois des petites surprises. Lors d'un show, on se retrouvait avec Jean-Louis Aubert à faire la vaisselle dans un évier et on avait découvert cachés sous l'eau toute une batterie de godemichés en plastique. Quelle crise de rire !", raconte Grégoire.

Les artistes vivent ces quelques jours de concert avec tant d'intensité et de proximité que le blues s'installe quand les lumières s'éteignent et que les majestueux décors sont démontés. "Je suis évidemment heureux de retrouver ma femme et mes enfants, mais il y a un 'Enfoiré blues' de quelques jours. Même si je reviens fatigué, je prends toujours des rendez-vous pour ne pas y penser", avoue le chanteur.

Le reportage de Grégoire dans les coulisses des Enfoirés est à retrouver dans Le Parisien du 3 mars. TF1 et RTL diffusent Le concert Mission Enfoirés ce soir à 20h55.