Énora Malagré de retour sur C8 à la rentrée !

Plus de deux ans après son départ de Touche pas à mon poste, Énora Malagré s'apprête à faire son retour sur C8 selon Télé Star.

Contrairement à Bertrand Chameroy qui avait tenté un retour dans TPMP – un retour qui fut un échec –, la belle blonde de 38 ans qui prépare actuellement un livre sur l'endométriose intitulé Le Cri du ventre (disponible le 8 octobre prochain aux éditions Leduc.s) aurait décidé de faire confiance à Éric Naulleau.

En effet, le chroniqueur de Balance ton post sur C8 devrait hériter de son propre talk show sur la chaîne à la rentrée prochaine. Une émission, produite par l'ami et ex-patron d'Énora Cyril Hanouna et "dont la case de diffusion n'a pas encore été définie" selon nos confrères.

Pour rappel, c'est via un message vidéo publié le 29 mai 2017 sur ses réseaux sociaux qu'Énora Malagré avait annoncé sa décision irrévocable de quitter Touche pas à mon poste et Cyril Hanouna. Après avoir tenté de lancer Les Avatarés au printemps 2018 et créé la Women Trend Family avec Justine Fraioli dans la foulée, elle avait joué au théâtre dans La Dame de chez Maxim jusqu'en février 2019 et officié dans l'émission Bons Baisers d'Europe (France 2, au côté de Stéphane Bern) au même moment.

Concernant son livre dont elle a révélé l'existence récemment sur les réseaux sociaux, Énora Malagré a commenté : "J'espère que ça vous plaira. (...) Le livre parle effectivement de l'endométriose, mais pas que... Beaucoup de vérités sont dites." Vaste programme...

Voilà qui annonce une rentrée 2019-2020 chargée pour Énora Malagré !