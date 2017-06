Énora Malagré quitte TPMP : Un départ "légitime" selon Jean-Luc Lemoine

Thierry Moreau, Énora Malagré, Danielle Moreau, Capucine Anav... Ces dernières semaines, Touche pas à mon poste a connu une vague de départs. Lors d'un entretien accordé à nos confrères de Puremédias, Jean-Luc Lemoine s'est exprimé sur le sujet, il a même évoqué son avenir au sein de l'émission.

Le chroniqueur a ainsi évoqué "un renouvellement assez naturel". Et de poursuivre : "Au bout d'un moment, il y a des gens qui sont remplacés, d'autres qui partent d'eux-mêmes. Énora a dit elle-même qu'elle avait eu l'impression d'être devenue sa propre caricature. J'ai l'impression qu'elle s'était lassée de son rôle dans l'émission. Son départ est très légitime."

Pour lui, l'émission repose essentiellement sur Cyril Hanouna. "Il est le plat de résistance et nous, les chroniqueurs, nous sommes la garniture, a déclaré Jean-Luc Lemoine. Au fil des années, on a vu des gens s'intégrer très rapidement à l'émission. Gilles Verdez par exemple mais aussi, pour prendre le cas de cette année, Maxime Guény, Géraldine Maillet et Benjamin Castaldi."

Mais qu'en est-il de son propre avenir au sein de Touche pas à mon poste ? "Comme j'ai envie de revenir à mon métier de comédien, il m'arrive de me poser des questions, même si je m'amuse beaucoup", a-t-il confié. Jean-Luc Lemoine a par la suite précisé ne pas être "lassé" mais plutôt avoir besoin "de faire du flux et aussi de faire des choses plus durables comme l'écriture". Et d'ajouter : "C'est vrai que je n'ai plus beaucoup de temps pour faire du durable et ça me manque un petit peu."

De son côté, Cyril Hanouna prévoit quelques changements. Dès la rentrée, l'émission se situera "entre Le Grand Journal et Touche pas à mon poste". L'animateur phare de C8 sera alors entouré "pratiquement que de journalistes".