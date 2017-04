Énora Malagré doute de sa carrière : "Je sais pas si je suis au bon endroit"

Jeudi 13 avril, C8 nous proposait un numéro inédit des Enquêtes de TPMP en prime time. A cette occasion, Enora Malagré (36 ans) est allée en immersion dans le monde de la pêche sur l'île d'Oléron. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les rencontres qu'elle a faites sur place l'ont chamboulée...

En effet, en fin de reportage, après avoir remonté la chaîne du "poisson" de la vente à sa pêche, la chroniqueuse emblématique de l'équipe de Cyril Hanouna a demandé à revoir Franck, le patron de l'équipe des marins-pêcheurs qu'elle avait rencontré au début de son immersion. Après lui avoir fait savoir que pour elle il était "un monsieur extraordinaire" avec "un coeur énorme", Enora Malagré a lâché très émue : "Ça a changé des choses en moi. Je me suis dit 'Qu'est-ce que tu fous toi dans ta vie ? A quoi tu sers quoi ?'" Et de poursuivre : "Je ne veux pas faire de la pêche, par contre il y a des choses que je ne veux plus faire. Je suis pas complètement convaincue que je vais continuer à faire ce que je fais là en ce moment."

Face à un Franck très surpris par ces confidences très personnelles, Enora a assuré que cela faisait un moment que ça "la travaillait" de toute façon. "Je me dis 'Est-ce que j'ai pas perdu mon temps moi ? A être dans quelque chose qui me ressemble pas ?' Moi j'ai l'impression d'avoir été moi ici tu vois... D'avoir été avec des gens qui me ressemblent. Donc je sais pas si je suis au bon endroit... En tout cas ça m'a fait du bien, j'ai l'impression de m'être recentrée", a-t-elle lâché au bord des larmes.

Une séquence à retrouver dès à présent dans notre player vidéo !