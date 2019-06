Enrique Iglesias, gaga de son fils : Rare vidéo de l'adorable Nicholas

Depuis décembre 2017, la vie d'Enrique Iglesias a été chamboulée par l'arrivée d'adorables jumeaux, Nicholas et Lucy. Le chanteur de 44 ans a accueilli ces petits bouts avec sa compagne de longue date, la joueuse de tennis Anna Kournikova. D'ordinaire très discrets sur leur vie de famille, les amoureux ne partagent que de rares images de leurs enfants sur les réseaux sociaux.

Dimanche 23 juin 2019, le célèbre chanteur lâchait un peu de lest, en publiant une vidéo craquante de son fils de 18 mois à bord d'un bateau. Le bambin semble avoir hérité des jolis traits fin de sa maman, ainsi que de ses yeux bleus et de ses cheveux blonds. Coiffé d'un large chapeau de paille, T-shirt floqué d'une voiture et short bleu, Nicholas, qui est assis près du hublot, s'émerveille en voyant la mer. "Week-end vibes", écrit simplement Enrique Iglesias en légende de cette vidéo, avec quelques emojis soleil. Sur ces images, on entend également les babillages du petit garçon. Une vidéo déjà visionnée par plus de 1,8 million de personnes.

Enrique Iglesias profite de quelques semaines de vacances, manifestement en famille, avant de repartir en tournée mondiale, qui débutera en août 2019. Sobrement intitulée Tour, cette série de concerts débutera à Monaco et se clôturera à Madrid, en décembre prochain.

En couple depuis les années 2000, Enrique Iglesias et Anna Kournikova ne sont pas mariés.