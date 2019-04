Enrique Iglesias : Son fils Nicholas l'imite... et il est totalement craquant

Enrique Iglesias est le papa le plus comblé au monde. Complètement gaga de ses jumeaux Nicholas et Lucy (nés en 2017), le compagnon d'Anna Kournikova (avec qui il est en couple depuis les années 2000) profite de chaque instant avec eux. Samedi 6 avril 2019, il l'a encore prouvé en postant sur son compte Instagram une nouvelle vidéo des plus adorables.

Cette fois-ci, Enrique Iglesias a immortalisé sa journée avec son fils Nicholas, aussi craquant que dynamique, dans sa somptueuse villa à Miami. Le petit bout de chou de 15 mois imitait la voix, les grimaces ainsi que les bruits de son père tout en se déplaçant avec aisance dans le salon. "Conversation sérieuse", écrit le chanteur en légende de sa vidéo avec humour.

Sans surprise, la publication a fait sensation sur le réseau social et a été visionnée plus de 1 million de fois en moins de 24h. Et on comprend pourquoi... Avec sa bouille d'ange, Nicholas a totalement charmé les internautes. Vivement la prochaine vidéo d'Enrique Iglesias avec ses jumeaux !