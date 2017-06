Éric et Quentin : "Le duo est né de cette non-rivalité entre nous"

Le public les a découverts dans Le Petit Journal de Canal+. Éric et Quentin font désormais le grand saut en dévoilant sur le grand écran leur premier film, Bad Buzz. Un projet ambitieux pour les deux compères qui n'ont jamais tourné auparavant, mais qui s'inscrit dans la continuité de leur travail, visible depuis 2016 sur TMC dans Quotidien. Mais qui se cache vraiment derrière ces deux amuseurs publics ?

Deux années les séparent, Quentin Margot (le grand) est né en 1982, Éric Metzger (le petit) en 1984. Le premier, qui a grandi dans le Val-de-Marne, a suivi une formation de journaliste, le second est parisien, il a fait des lettres classiques. Leurs routes se sont croisées dans les studios du SAV d'Omar et Fred : "Quentin était déjà auteur, moi je suis arrivé en stage pour six mois", confie Éric à Gala. Quand il a été embauché, son collègue lui a offert un couscous : "Le duo est né de cette non-rivalité entre nous. On est plus forts à deux."

Oui, on le respecte vraiment.

Dans Voici, les deux compères avaient aussi évoqué le "mensonge" autour de leur relation : "On a été contactés par le producteur Laurent Bon et Yann Barthès qui cherchaient des auteurs. On s'est présentés et on a menti. On a dit qu'on était un duo, parce qu'on ne voulait pas se mettre en concurrence, alors qu'on ne se connaissait pas très bien." On les interroge naturellement sur ce big boss qui a réussi à imposer son concept de Canal+ sur TMC en leur demandant s'il est vraiment sympa : "Oui, on le respecte vraiment. Ce n'est pas de la lèche. C'est une personne compliquée en termes de taf, parce qu'il est brillant et qu'il ne lâche rien. Et ça, c'est super : il ne fait pas dans la facilité", explique Éric à Voici. Et son comparse d'indiquer avec humour qu'il n'y a pas de bad buzz avec lui : "À part sa coiffure."

Le grand buzz

C'est donc dans les salles obscures qu'Éric et Quentin donnent rendez-vous au public pour suivre les tribulations de leur tandem. Ils sont au sommet de leur carrière quand ils font un terrible bad buzz qui menace d'anéantir leur réputation. Ils n'ont plus alors qu'une seule solution : réaliser un bon buzz en moins de 48 heures !

Bad Buzz, en salles ce 21 juin