Eric Judor : Ce dont il rêve pour son fils...

Avant de le retrouver à la rentrée dans Alad'2, la suite des Nouvelles Aventures d'Aladin dans lequel il incarne toujours le Génie, Eric Judor sera à l'affiche de la comédie Roulez jeunesse de Julien Guetta, le 25 juillet 2018. Dans le film, le complice de Ramzy Bédia, qui écrit actuellement la saison 3 de Platane, incarne un dépanneur automobile qui se retrouve du jour au lendemain avec trois enfants sur les bras...

À cette occasion, Eric Judor, 49 ans, s'est confié dans Le Parisien (Week-End), pour lequel il a établi la liste de ses envies. Parmi elles, le désir d'aller en Australie depuis que l'une de ses deux filles, qui est en 4e, a étudié ce pays en cours, ou de faire jouer à la montagne Dwayne Johnson le rôle de son demi-frère dans la prochaine saison de Platane. Sans trop en dire, Eric Judor évoque aussi sa paternité. Avec sa compagne de longue date, qu'il a épousée en 2016, il a deux filles et un petit garçon pour lequel il a de très grands projets : celui d'en faire un champion de NBA. "Il a 4 ans et je le pousse à fond. Je veux qu'il soit le prochain Russell Westbrook [joueur d'Oklahoma City, NDLR]. Rien que son nom est super classe. Je vais appeler mon gamin Russell Westbrook Junior Judor !"

Eric Judor pèse chacun de ses mots quand il parle de sa famille. On ne connaît pas le prénom de son épouse, ni ceux de leurs trois enfants. En revanche, il évoque avec plus de liberté ses ennuis de santé : "Je fantasme sur les prothèses nouvelle génération. On m'a changé une hanche, il y a quatre ans, et je ne peux plus faire de tennis, alors que c'était ma passion." L'acteur participait d'ailleurs chaque année au tournoi des personnalités organisé en marge de Roland-Garros. Malgré tout, il espère vieillir le mieux possible, d'autant quand il voit des enfants en souffrance : "Je suis parrain de l'association Kourir, qui lutte contre l'arthrite juvénile, et c'est dur de voir ces gamins courageux souffrir."