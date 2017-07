Éric (L'amour est dans le pré 2016) est en couple ! "Elle a changé ma vie"

En 2016, lors de la 11e édition de L'amour est dans le pré, Éric n'avait pas connu une aventure très heureuse. Lui qui rêvait d'avoir un enfant n'avait reçu qu'une seule lettre, celle de Françoise qui n'était plus en âge de procréer. Pour ne rien arranger, Éric n'est pas tombé amoureux d'elle et avait fini seul. Mais, bonne nouvelle, tout va mieux pour lui aujourd'hui !

Alors que Françoise est de retour dans la nouvelle saison du programme et espère bien faire craquer Jean-Marc, le magazine Télé Star nous apprend qu'Éric n'est plus un coeur à prendre ! "J'ai trouvé quelqu'un ! J'entretiens une relation avec une femme depuis huit mois et elle a emménagé avec deux de ses quatre enfants chez moi, à la ferme, le 1er juillet", déclare-t-il. Lui qui souhaitait être père est donc casé avec une compagne et éduque un garçon de 5 ans et une fille de 11 ans.

Alors, comment a-t-il rencontré cette perle rare ? Elle lui a écrit chez lui, tout simplement. Si elle n'a pas été la seule à avoir cette idée, c'est sa missive qui a retenu l'attention de l'agriculteur qui a tout de suite pris contact avec elle. Enchanté de voir à quel point sa vie a changé grâce à cette femme, Éric a tout de même eu une pensée pour Françoise.

Heureux d'apprendre qu'elle tente de nouveau sa chance dans L'amour est dans le pré il a déclaré que son ex-prétendante "mérite le bonheur". "Ça n'a pas fonctionné entre nous car elle a besoin d'un homme qui lui accorde beaucoup de temps et d'attention. Françoise est une femme très gentille et j'espère pour elle qu'elle trouvera quelqu'un", a-t-il ajouté.

Retrouvez l'intégralité de l'interview d'Éric dans le magazine Télé Star en kiosques le 10 juillet 2017.