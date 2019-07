Estelle Denis : Tendre photo et belle déclaration à sa fille pour ses 15 ans

Il y a quinze ans, Estelle Denis et son compagnon Raymond Domenech vivaient l'un des plus grands bonheurs qui soient. Le 11 juillet 2004, l'animatrice de L'Équipe d'Estelle (L'Équipe) et l'ancien sélectionneur de l'équipe de France accueillaient leur premier enfant. Une petite fille qu'ils ont prénommée Victoire. Ce jeudi 11 juillet, la belle brune de 42 ans n'a donc pas manqué d'adresser un message à sa merveille pour son anniversaire.

"Dire que cette petite fille a 15 ans aujourd'hui... Je ne vais pas vous dire que le temps passe vite et bla-bla-bla mais si, un peu quand même !! Bon anniversaire, mon poussin", a-t-elle légendé une photo sur laquelle Victoire semble avoir près de 10 ans. On la découvre en train de monter des escaliers, le regard fixant l'objectif. Estelle Denis est derrière elle et est tout sourire pour l'occasion.