Eurovision 2017 : Céline Dion adresse un beau message à une candidate...

Pas peu fière de ce mot, Alma a écrit en commentaire : "Merci pour tout l'amour que vous me donnez merci à la grande @celinedion, pour ce message de soutien #rêve.

L'an dernier, Amir avait décroché la 6e place du concours mais il est vrai que l'Hexagone n'a plus remporté l'Eurovision depuis 1977 et la victoire de Marie Myriam. On espère donc que le petit mot de Céline Dion portera chance à notre belle Alma.