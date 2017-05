Eva Longoria : Desperate Housewives de retour ? Elle en dit plus !

Cinq ans après la fin de la série Desperate Housewives, les fans peuvent-ils espérer un retour prochain sur le petit écran ? Possible mais il ne faut pas se précipiter. Eva Longoria, qui incarnait le personnage de Gabrielle Solis, s'est confiée sur le sujet.

Interrogée par le magazine Variety alors qu'elle débarque dans la troisième saison de Empire, l'actrice n'a toutefois pas échappé aux questions sur un possible come-back de Desperate Housewives, aussi attendu par les fidèles de la série que ceux de Sex and the City ou de Friends... "Je suis ok à 100% ! Je ne pense pas que cela se produira mais je suis absolument pour à 100%. J'adorerais remettre les chaussures de Gaby une nouvelle fois", a-t-elle dit.

La star, qui n'a pas pris la température auprès de ses anciennes collègues, a un peu calmé les ardeurs de ceux qui s'emballent. "Marc Cherry a été questionné sur le sujet des millions de fois. Mais on a réalisé presque dix années d'une série comprenant 24 épisodes par année. On a tourné presque 200 épisodes alors il a déjà fait pour ces personnages, tout ce qu'il avait en tête. Je ne sais pas ce que les gens voudraient voir d'autre pour ces personnages", a-t-elle ajouté.

Eva Longoria, qui a regagné Los Angeles après un séjour de rêve à Hawaï (et quelques jours avant à Bordeaux) avec son mari José et ses amis, est attendue en France le 16 mai prochain pour la nouvelle édition du Global Gift Gala.

Thomas Montet