Eva Longoria : Photos inédites de Santiago et message pour son 1er anniversaire

Depuis la naissance de son premier enfant, le petit Santiago, Eva Longoria documente presque quotidiennement sa nouvelle vie de maman. Pour fêter le 1er anniversaire de son bébé, fruit de son mariage avec José Baston, elle a ainsi régalé ses 6,7 millions d'abonnés sur Instagram, mercredi 19 juin 2019.

"Mais quand est-ce que tout cela est arrivé ?!!! J'ai un enfant de 1 an ! Ce n'est plus un nourrisson désormais, c'est un bambin ! Cette année écoulée a été la meilleure de ma vie. D'avoir cette âme magnifique à réveiller chaque matin et à coucher chaque soir, ça a été magique. Chaque rire et gloussement qui sort de ta touche, chaque sourire qui traverse ton visage ont été pour moi une joie pure ! Merci de m'avoir choisie pour maman ! Je t'aime mon amour. Joyeux anniversaire mon bébé !", a commenté l'ex-star de Desperate Housewives en légende d'une photo d'elle et son fils.

Dans sa story, Eva Longoria a ensuite posté des photos dont plusieurs inédites d'elle enceinte ou de son fils depuis sa naissance. Cette maternité a complètement changé l'actrice et productrice, actuellement en pleine promotion de sa nouvelle série intitulée Grand Hotel. Il faut dire qu'elle n'avait pas spécialement prévu de devenir mère. "J'ai tellement d'enfants dans ma vie ! Avoir des enfants n'est pas, pour l'instant, dans mes plans", confiait-elle à Purepeople.com en 2014 alors qu'elle était de passage à Paris pour le Global Gift Gala. Sa rencontre avec l'homme d'affaires mexicain José Baston a beaucoup joué dans ce retournement de situation. Sans doute l'ex-femme de Tony Parker a-t-elle été rassurée de voir en son amoureux un bon père potentiel lui qui a déjà eu trois enfants d'une précédente relation.

À l'occasion de la fête des Pères, l'actrice a d'ailleurs dit tout le bien qu'elle pensait de son mari sur Instagram. "Je suis une meilleure femme car tu es dans ma vie et si Santi devient la moitié de l'homme merveilleux que tu es, alors on sera déjà chanceux", avait-elle écrit.