Eva Mendes : Son rare et tendre message d'amour à Ryan Gosling

Le 28 juin 2019, Eva Mendes (45 ans) a publié un souvenir de tournage très particulier sur son compte Instagram... Très particulier puisqu'il s'agit d'un souvenir du tournage durant lequel la jeune femme tombe amoureuse de son chéri Ryan Gosling (38 ans) : une scène du film qui a tout changé pour eux.

En 2011, le couple se rencontre sur le tournage du film The Place Beyond the Pines. Ils interprétaient Luke et Romina, un couple façon Bonnie and Clyde moderne. Coup de foudre immédiat pour les deux acteurs qui commencent une relation amoureuse passionnée. Aujourd'hui parent de deux petites filles Esmeralda (4 ans) et Amada (3 ans), le couple est plus amoureux que jamais et vit en toute discrétion.

"J'ai l'impression de rêver ma vie"

Interviewée par le magazine Women's Health en avril 2019, Eva Mendes d'ordinaire très discrète se confiait sur sa relation avec Ryan Gosling. Avant de le rencontrer, elle ne pensait pas vraiment à devenir mère un jour : "Ryan est arrivé. Je veux dire, tomber amoureuse de lui. Ça a pris tout son sens d'avoir... Pas simplement des enfants mais ses enfants."

De son côté, Ryan Gosling avait déclaré en 2016 au magazine GQ : "Eva est une maman de rêve, et nos filles sont des bébés de rêve. C'est ça, vraiment, j'ai l'impression de rêver ma vie." Avant Eva, Ryan ne pensait pas non plus à la paternité. Il confie : "Je n'avais pas une vision très romantique de tout ça. C'est arrivé par surprise, de façon... organique. Rien n'avait été prémédité, c'est juste qu'un jour, ma vie a changé. Et Dieu merci ça a tout changé."