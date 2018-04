EXCLU - Candice (Koh-Lanta) : Pourquoi elle n'a pas sorti le collier de Jérémy

Après avoir gagné l'épreuve d'immunité la semaine dernière, Candice a finalement été éliminée de Koh-Lanta : Le Combat des héros (TF1) lors du conseil pendant le dernier épisode diffusé vendredi 27 avril 2018. Pour Purepeople.com, la jeune sportive revient sur son aventure et raconte notamment pourquoi elle n'a pas sorti le collier d'immunité que lui avait proposé Jérémy.

Que se passe-t-il dans votre tête lorsque vous réalisez que vous êtes éliminée ?

Forcément j'avais une petite crainte de partir. C'est vrai que quand j'ai vu le dernier vote et que je me suis dit "mince, je pars", il y a eu quelques secondes où je n'ai pas vraiment réalisé. Mais bien sûr j'étais très déçue de partir. J'étais frustrée de ne pas avoir pu faire plus d'épreuves individuelles car c'est ce que j'aime le plus.

Pourquoi ne pas avoir sorti le collier d'immunité de Jérémy ?

En fait je savais que ça allait se jouer entre Nathalie et moi et que le vote qui allait être décisif serait celui de Clémence. J'ai beaucoup parlé avec elle dans la journée, elle disait vouloir m'affronter. Je l'admirais mais elle m'a confié qu'elle aussi m'admirait... J'ai été prise par l'affect et je me suis dit que c'était impossible qu'elle vote contre moi. Jérémy m'avait proposé son collier, mais je préférais qu'il le garde pour plus tard. Au final, j'aurais peut-être dû l'utiliser.

Avez-vous des regrets ?

Non, je n'ai pas de regret parce que je me dis que si j'avais utilisé le collier d'immunité de Jérémy, peut-être que j'aurais été éliminée trois jours plus tard. Donc je ne peux pas dire que je regrette car j'aurais bousillé une chance que Jérémy aille plus loin et ce n'est pas le but.

Avec Jérémy, on n'était pas le seul binôme du jeu

En voulez-vous à vos camarades d'avoir voté contre vous ?

Non parce que je savais qu'ils avaient l'intention de m'éliminer. Après, c'est vrai que je suis déçue de Clémence car c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup. Mais c'est le jeu ! Elle a préféré avancer et suivre le vote de l'équipe et je comprends tout à fait. Par contre c'est vrai que sur le coup, j'ai été très très déçue.

Comprenez-vous leur stratégie de vous éliminer pour casser le duo que vous formez avec Jérémy ?

Non je ne comprends pas parce qu'on n'était pas le seul binôme dans le jeu. Il y avait Dylan et Yassin qui formaient un duo et personne n'en entendait parler, il y avait Pascal qui s'isolait souvent et ça n'a pas fait de bruit non plus... Je pense qu'ils ont voulu m'éliminer car j'étais une ex-Jaune et qu'ils ont utilisé cet argument comme un prétexte. Que je leur ai fait peur car j'ai gagné l'immunité je veux bien mais qu'ils me disent que c'est à cause de mon binôme, je ne comprends pas. On était que deux, on n'aurait pas pu faire grand-chose.

Lorsque vous comprenez que Jérémy ou Clémentine revient, à quoi pensez-vous ?

Je suis hyper contente car je sais que, peu importe celui qui revient, ça me fera du bien. Vu l'ambiance pesante qu'il y avait sur le camp, j'étais heureuse de retrouver Jérémy ou Clémentine. Je pensais aussi à l'avenir et je me disais que ça me permettrait éventuellement d'aller plus loin dans l'aventure avec Nathalie.

Pensez-vous que votre franchise a joué en votre défaveur ?

De toute façon, même aux Ambassadeurs, Pascal voulait que Dylan mette mon nom. Ils avaient l'intention de me faire partir donc à quoi bon... Je n'ai pas un tempérament à m'écraser, je préfère dire ce que je pense. L'élimination de Ludovic ne m'a pas plu, je l'ai fait savoir à Yassin. Je me devais de le dire.

Qu'avez-vous à répondre aux critiques des internautes ?

J'ai reçu des critiques dès la deuxième émission, ça m'a beaucoup affectée. Après j'ai arrêté de regarder. Je reçois beaucoup de commentaires positifs, très peu de négatif mais je me concentre surtout sur les critiques. Donc je me suis dit qu'il valait mieux ne pas regarder car certains messages sur Twitter sont vraiment affreux. J'en avais parlé à Clémentine, qui a connu ça, elle m'a réconforté.

Qu'est-ce qui a été le plus dur pour vous sur le camp : la faim, le manque d'hygiène ou des proches ?

C'est vrai que le manque des proches avait été dur dans la première émission. Cette année je l'ai mieux vécu même si ça reste une chose très difficile. Par contre, le manque de nourriture c'était vraiment dur surtout qu'on n'avait pas de riz.

Avez-vous perdu du poids ?

J'ai perdu 8 kilos. J'en ai repris à la maison des candidats. En rentrant chez moi j'avais déjà repris plus de poids que ce que j'avais perdu. Lors de la première aventure j'avais perdu 12 kilos et j'en avais repris 17 en quinze jours. Là pour le coup j'en ai perdu 8, j'en avais repris 9 en douze jours puis après j'en ai pris trois à peu près. Pour ma part j'en reprends plus que ce que je perds.

Que retenez-vous de cette aventure ?

Je retiens de super belles rencontres comme Olivier, Chantal et tous les autres. L'équipe Wakaï, c'était vraiment une ambiance géniale. Et puis je suis contente d'avoir retrouvé Jérémy. Malgré qu'on ne soit pas dans la même équipe, on a su rester proches. Et bien sûr je retiens ma victoire lors du parcours du combattant, c'était magique !