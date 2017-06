EXCLU : Clémentine (Koh-Lanta Cambodge) s'explique sur son "T'es bête ou quoi ?"

Parmi l'ensemble des candidats de Koh-Lanta Cambodge, Sandro s'est dévoilé comme étant l'un des plus stratèges. Après avoir retourné le cerveau de Mathilde lors de la réunion des ambassadeurs, l'aventurier avait bluffé ses camarades à l'épreuve de dégustation. Il avait fait mine d'être dégoûté par les insectes à ingurgiter pour finalement tout avaler et remporter le jeu. Le coup de trop visiblement puisque, dans le même épisode, Sandro a été éliminé à l'issue du conseil de la tribu réunifiée.

Avant de quitter le camp, il avait tenu à offrir son collier d'immunité à Clémentine, qui avait saisi l'occasion pour régler ses comptes avec le Belge. "Sandro, t'es bête ou quoi ? Écoute, il faut que je te dise quelque chose : je t'ai complètement berné aujourd'hui. Depuis la dégustation, j'étais vraiment à fond dans cette épreuve et tout ton tralala, ton coup de bluff m'a fait énormément de mal. (...) Je n'aime pas les tricheurs. (...) T'es passé de l'image de quelqu'un que j'appréciais beaucoup à quelqu'un que je ne pouvais plus encadrer", avait lâché Clémentine.

Lors d'une interview accordée à Purepeople.com, la prof de badminton est revenue sur l'élimination de Sandro, et les mots durs qu'elle lui a adressés.

Racontez-nous les coulisses du conseil qui a vu l'élimination de Sandro et le contexte de votre fameuse phrase "T'es bête ou quoi ?".

"Les conseils sont très longs et je n'ai pas lâché cette phrase comme ça brutalement. On dit beaucoup de choses au conseil, c'est remodelé. J'ai dû dire cette phrase à un moment donné mais je ne pense pas que ce soit dans ce contexte-là. Après, j'ai été tellement surprise. Déjà, je n'ai pas compris comment il n'avait pas vu... Il y avait tellement de votes contre lui, il ne s'est pas dit qu'il y avait d'anciens rouges qui avaient voté contre lui."

Était-il trop sûr de lui ?

"Je pense qu'il était très sûr de lui, mais c'est normal en fait. Marjorie et moi, je tiens à le souligner, on lui a clairement mis à l'envers en mentant toutes les deux de notre côté. Même Kelly... Toutes les trois, on lui a mis à l'envers, clairement."

C'était alors une alliance contre Sandro...

"Personnellement, je n'ai pas l'habitude d'être comme ça, de mentir et de gâcher l'aventure à ce moment-là. Mais en fait, là, c'était une stratégie de groupe. Tout le monde sans exception avait du mal avec Sandro à ce moment-là de l'aventure. Et surtout Marjorie et moi qui avons dû lui mentir. Marjorie lui a menti en disant que oui elle voulait vraiment partir alors que ce n'était pas vrai. Et moi je lui ai menti en disant 'Non non personne ne veut voter contre toi', alors que tout le monde voulait voter contre lui."

