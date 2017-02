EXCLU – Jean Dujardin : "Dieu de la Mer" dans une scène coupée de Brice 3

Après avoir séduit près de 2 millions de spectateurs en salles, Brice s'offre une dernière vague pour la sortie en DVD de la suite-événement du film culte Brice de Nice.

Intitulé Brice 3 – parce qu'il a cassé le deux – ce long métrage met en scène Jean Dujardin dans la peau d'un personnage qu'il a inventé de toute pièce, l'incarnant d'abord sur les planches puis au cinéma. Dans Brice 3, alors que le monde a changé mais pas lui, son meilleur ami, Marius (Clovis Cornillac), l'appelle à l'aide. Et le voilà parti dans une grande aventure à l'autre bout du monde... Les voyages forment la "jaunesse" mais restera-t-il le roi de la casse ?

À l'occasion de la sortie en DVD/Blu-ray de Brice 3 le 21 février, nous vous proposons de découvrir en exclusivité une scène coupée – ou plutôt kassée – du film. "Le Roi de la Casse" se présente comme un "Dieu de la Mer" et raconte comment il a surfé la plus immense des vagues de Maverick's, un célèbre spot de surf située en Californie et réputée pour ses breaks violents et incontrôlables. Un acte héroïque qui laisse pantois l'auditoire d'un Brice ému par son récit.

Découvrez l'extrait exclusif dans notre player ci-dessus.