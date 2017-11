EXCLU – Kamila (Secret Story 11) : Sa technique pour perdre ses 12 kilos !

Grosse surprise, mercredi 29 novembre 2017. Charlène était éliminée de Secret Story 11 (NT1) face à Charlène. Au lendemain de son élimination, la belle Marseillaise est revenue sur son aventure pour Purepeople.

Surprise d'être sortie face à Charlène ?

Oui et non. Je m'attendais à sortir dans tous les cas, mais plus ce soir. J'ai été surprise sur le coup, mais ça fait partie du jeu.

Certains internautes pensent que tu as changé après avoir appris que tu étais appréciée à l'extérieur. Quelque chose à répondre ?

J'ai vu certaines choses. C'est archifaux, je ne sais pas quel est le but de ces personnes. Je n'ai pris la grosse tête à aucun moment. Je ne sais pas à partir de quel moment le vent a tourné, mais c'est triste. Il y a beaucoup de méchanceté autour de tout ça. Je n'arrive pas à comprendre.

Selon Shirley, tu étais très vulgaire et méchante. Tu aurais par exemple insulté Barbara et Laura...

C'est faux et je pense que les filles le confirmeront à leur sortie.

Beaucoup ont reproché à Noré d'être violent. Même sa famille a admis sur les réseaux sociaux qu'il avait dépassé les limites lors De sa dispute avec Alain. Un réaction ?

J'étais contre son coup de tête contre la porte du fumoir et il le sait. Et lui a regretté son geste tout de suite après.

On sait que Barbara n'était pas pudique. Comment l'as-tu vécu sachant qu'il y avait ton mari dans la maison ?

Je ne l'ai pas mal vécu car elle n'a jamais tourné autour de Noré. Elle m'a toujours respecté, c'est ce que j'apprécie chez elle. Devant lui, elle faisait attention.

Ce n'était pas le grand amour avec Laura. Pourquoi ne t'entendais-tu pas avec elle ?

On avait des façons différentes de jouer. Et ce que je ne supportais pas dans son jeu, c'était son arrogance. Elle m'a dit que ça faisait partie de sa stratégie, mais je n'ai pas apprécié.

Il y a quelques années, tu avais quelques kilos en plus. Combien en as-tu perdu ?

J'ai perdu 12 kilos. Je me suis serrée la ceinture. Plus de sucreries, je faisais attention à mon alimentation et j'ai opté pour un régime où je ne mangeais plus le soir. Je les ai perdus en deux mois, juste après mon mariage.

Tu as pris du poids dans la maison ?

J'ai pris 2 kilos que j'ai vite reperdus.

Des rumeurs disent que tu as eu recours à la chirurgie. Info ou intox ?

Intox ! Je n'ai jamais eu recours à la chirurgie esthétique et je ne compte pas le faire. Je me sens bien dans ma peau.

Propos exclusifs ne pouvant être repris sans la mention Purepeople.com.