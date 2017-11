Noré (Secret Story 11) violent, sa famille réagit : "Il a dépassé les limites"

Noré est-il allé trop loin dans Secret Story 11 ? Énervé par une histoire d'indice sur le secret de Laura, le mari de Kamila et Alain se sont violemment disputés. Le Marseillais s'est emporté et a tenu des propos déplacés. Plus encore, il s'est défoulé sur le mobilier de la Maison des Secrets. Un comportement inacceptable pour La Voix, qui l'a mis en danger pour les nominations. Une sanction jugée pas assez sévère... Face à la polémique, la belle-soeur de Noré brise le silence.

Via le compte Instagram officiel du candidat, elle explique qu'il a "évidemment dépassé les limites". "Et il l'a heureusement reconnu, poursuit-elle. L'enfermement est toujours difficile à vivre, après huit semaines de jeu. Mais ce n'est pas une excuse pour justifier son comportement." La belle-soeur de Noré estime par ailleurs que "ses regrets sont sincères".