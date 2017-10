Secret Story 11 : Noré sanctionné après sa violente altercation, Benjamin nominé

C'est déjà terminé entre Barbara et Benjamin dans Secret Story 11. Après leur nuit dans la Love Room, Benjamin a admis à la jeune femme qu'il avait encore son ancienne petite amie dans la tête. Des révélations qui ont refroidi Barbara. Après une explication, les deux habitants de la Maison des Secrets ont donc pris la décision de ne pas poursuivre leur histoire pour le moment et de rester bons amis. "J'apprécie vraiment Barbara. C'est pour ça que j'ai besoin de temps", a confié le candidat qui a déjà participé aux JO à Benoît. Pendant ce temps, Barbara tentait d'essuyer ses larmes.

Noré perd contrôle

Mauvaise nouvelle pour Laura. Un nouvel indice a été livré par La Voix. Et Noré s'est empressé de s'en emparer alors qu'il était destiné à Alain, ce qui a donné lieu à une grosse altercation entre les deux candidats. Tous deux ont failli en venir aux mains et le mari de Kamila a détruit l'indice avant de s'en prendre au mobilier. Un comportement inadmissible qui a poussé La Voix à le sanctionner pour "geste mal placé". 30 billes marrons seront ajoutées dans l'urne pour la loterie du jour.

Une nouvelle nomination

Nominations particulières cette semaine. Les habitants de la Maison des Secrets doivent s'affronter au cours d'épreuves collectives. Leur objectif ? Ne pas terminer dernier afin de cumuler un maximum de billes, sachant qu'une bille équivaut à un vote contre l'habitant de son choix. Plus les étudiants obtiennent de billes plus ils mettent le candidat de leur choix en danger donc.

Pour la première épreuve, tous se sont affrontés au cours d'un petit bac. Et c'est contre Benjamin qu'il y a eu le plus de votes, une fois le jeu terminé. Il est donc nominé au côté de Jordan, qui on le rappelle est nominé à vie à la place de Kamila. "Ça me déçoit mais en même temps, c'est bien fait pour lui. Il n'avait qu'à pas me dire qu'il voulait retourner avec son ex", s'est réjoui Barbara.

Shirley dans la cible de Noré

Le secret de Charlène et Benoît est en danger. Le couple a reçu une mission qui consiste à s'embrasser, en moins de 15 minutes, sur une croix dans le jardin à chaque retentissement d'une musique spécifique pour éviter qu'un indice sur leur secret commun ne soit dévoilé. Sauf que Jordan a en partie compris ce qu'il se tramait. Noré s'est donc mis en tête d'éloigner le beau blond de cette piste. Il n'a donc pas apprécié quand Shirley, qui est l'une des gardiennes des secrets, a tenté de s'en mêler. Et il ne s'est pas gêné pour le lui dire : "On a pas besoin de toi."

Quoi qu'il en soit, Charlène et Benoît ont réussi une mission bisou, aidé par Noré. Quelques minutes plus tard, la bulle de la Joconde a donc délivré un indice capital sur le secret d'un autre habitant : Shirley. Un indice dont Jordan s'est empressé de s'emparer. Il s'agit d'une pomme d'amour.

Jordan piégé par Barbara

Barbara en a donc profité pour avancer dans sa mission avec Shirley. Pour rappel, les jeunes femmes doivent se faire passer pour des ex. La grande amie de Laura a donc confié à Jordan que selon elle, l'indice était lié à l'amour. Et plus tard, elle lui a clairement confié qu'elle était sortie avec Shirley et lui a demandé de la buzzer. Sans surprise, Jordan est tombé dans le panneau et devrait bientôt s'en mordre les doigts.

Il a fallu attendre la fin de l'émission pour découvrir la sanction de Noré. 30 de ses billes ont été mises dans un bocal. Si l'une de ses billes est tirée à l'issue de la prochaine épreuve, il sera nominé aux côtés de Benjamin et Jordan.