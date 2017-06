EXCLU – Koh-Lanta Cambodge : Clémentine insultée, Sébastien la défend !

Depuis plusieurs semaines, Clémentine, candidate de Koh-Lanta Cambodge, est victime de très violentes attaques sur les réseaux sociaux. Suite au dernier épisode du célèbre jeu de TF1, la Toile ne l'a une fois de plus pas épargnée après qu'elle a soudoyé Frédéric, gagnant du jeu de confort, afin de revoir son chéri Valentin. Une action très critiquée qui a eu pour effet de priver Sébastien de sa compagne. Pas rancunier, l'aventurier a réagi au violent bashing dont est victime Clémentine.

Traitée de "vicieuse", de "malhonnête" ou comparée à Gollum... la jeune femme n'en finit plus d'être attaquée. Et même si Sébastien a été la "victime" d'une de ses stratégies, le pro de l'escalade ne comprend pas pourquoi la naufragée suscite tant de haine. "C'est tout simplement pas possible ! On ne peut pas insulter gratuitement quelqu'un comme ça", nous a-t-il déclaré.

Le candidat évincé aux portes de la finale de Koh-Lanta a même pris la défense de la professeur de badminton : "Comme je le dis depuis le début, on peut être agacé ou ne pas être d'accord avec elle ou sa façon de faire mais, ça ne justifie en rien le fait de l'insulter. Ce n'est pas quelque chose que je cautionne, loin de là."

Si Sébastien défend Clémentine, cette dernière l'a également fait via les réseaux sociaux. "Que de poésie de la part des mouettes. J'en rigole beaucoup car pas mal d'originalité dans tout ça mais punaise il faut vraiment avoir un cerveau de moineau pour prendre si peu de recul (vous noterez le champ lexical de mes amis à plumes, désolé pour vous les gars c'est limite insultant pour vous quand je vois leur niveau). (...) J'ai aucune HONTE", a-t-elle lâché ce week-end sur Instagram.

