EXCLU – Laura (Secret Story 11) : La chirurgie, sa prise de poids... Elle dit tout

Jeudi 7 décembre 2017, Noré a finalement remporté Secret Story 11 sur NT1 face à Laura, Barbara et Charlène. Un verdict qui a surpris de nombreux téléspectateurs tant Laura semblait archi-favorite ! Au lendemain de sa sortie, la jolie brune a accordé une interview à Purepeople.com au cours de laquelle elle est revenue sur son parcours.

L'ex-habitante de la Maison des Secrets de 27 ans a par exemple assuré qu'elle n'avait pas mal vécu les critiques sur son physique peu naturel. "Clairement, ces critiques-là, pour moi, elles sont stupides. On est en 2017 et si on a envie de faire la chirurgie esthétique, toutes les femmes sont en droit d'en faire", a d'abord indiqué celle qui assume d'avoir fait refaire "ses seins et sa bouche" avant de poursuivre sur la fois où son chéri Alain avait justement comparé ses lèvres à un zodiac : "C'était drôle ! J'aime bien les critiques drôles. J'ai beaucoup d'autodérision. Pour moi, c'est que de la rigolade !"

Concernant sa prise de poids durant le jeu, Laura a révélé : "J'ai pris 4 kilos dans la Maison ! J'espère les perdre rapidement."

