EXCLU – Mariés au premier regard 3 : Élodie en larmes à cause de sa maman

Lundi 18 février 2019, M6 diffusera le deuxième épisode de Mariés au premier regard 3. Les téléspectateurs de M6 feront la connaissance d'Élodie, sapeur-pompier de 27 ans qui a peur de l'amour. Et la jeune femme vivra un moment qui va la bouleverser lors de l'essayage des robes de mariée, comme vous pouvez le découvrir en exclusivité avec l'extrait vidéo disponible dans notre diaporama.

Après avoir fait son choix, Élodie appelle sa maman afin de lui annoncer quelle robe elle a choisie. "Oui elle est jolie. On a pleuré avec ton père tout à l'heure. Ça nous touche. C'est moi qui aurais dû être à la place de Chris [le jeune homme qui l'accompagnait, NDLR]", lui répond-elle. La belle blonde lui demande donc si elle souhaite assister à son mariage.

Malheureusement, sa maman lui répond qu'elle ne viendra pas. "Ce n'est pas parce que je ne veux pas venir à ton mariage que ça ne me fait pas de la peine. Ça me rend triste. En plus, de te voir en robe de mariée... C'est moi qui aurais dû être là. Mais on ne peut pas", explique-t-elle. De quoi faire fondre Élodie en larmes.

Pour essayer de lui remonter le moral, sa maman lui dit que son père et elle trouvent sa robe jolie.