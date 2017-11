EXCLU – Maxime (Koh-Lanta Fidji) blessé : Brûlures au 2e degré, artère éclatée...

Vendredi 16 novembre 2017, Maxime et André ont été éliminé de Koh-Lanta Fidji (TF1). Le restaurateur de 38 ans a confié ses premières impressions à Purepeople.com. Par la même occasion, Maxime a fait quelques révélations sur ses diverses blessures physiques...

"Je me suis éclaté comme un gosse sur le camp, je me suis éclaté sur les épreuves et je me suis éclaté toutes les parties de mon corps, lance alors l'ex-Rouge. J'ai des cicatrices de partout." Lors d'une épreuve consistant à poser une corde au niveau de l'épaule et à tirer un lourd objet, Maxime a été blessé, tout comme Tugdual, d'ailleurs.

Mais ce n'est pas tout. Le candidat devenu papa d'une petite Lou, née à son retour en France, évoque deux autres "grosses cicatrices". "On ne le voit pas à l'écran, mais lors de l'épreuve de l'élastique, j'ai les hanches en sang quand je vais chercher le dernier bambou", explique-t-il. Et de poursuivre : "J'ai eu les mains brûlées au second degré. Les pieds aussi d'ailleurs..."

"Je me suis pris pour un Fidjien à marcher pieds nus dans la jungle", lance-t-il. Résultat ? Il s'est "défoncé les pieds de partout". Maxime a par la suite fait de la rétention d'eau. Pas de quoi arranger ses affaires : "Mes pieds ont gonflé." Et lors du dernier épisode, "une artère a éclaté au niveau de l'oeil".

Toutefois, l'aventurier semble ravi de quitter le camp plein de blessures. "Je suis allé là-bas pour ça aussi. Je suis sado-maso je crois. Ça m'aurait embêté de ne pas revenir avec une petite cicatrice quand même", avoue-t-il.

Contenu exclusif ne pouvant être repris sans la mention Purepeople.com.