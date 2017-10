EXCLU - Tugdual (Koh-Lanta Fidji) borgne : Pourquoi il a gardé le secret

Il y a quelques semaines, Tugdual révélait avoir perdu son oeil gauche étant bébé. Un secret bien gardé puisqu'il ne l'a annoncé à ses camarades de Koh-Lanta Fidji (TF1) qu'au moment de son élimination, lors de l'épisode diffusé vendredi 20 octobre 2017. L'aventurier s'exprime sur le sujet lors d'un entretien exclusif avec Purepeople.com.

Tugdual explique que son discours à l'antenne était "très spontané". "Quand j'ai dit ça à tout le monde, c'était pour leur expliquer que dans la vie de tous les jours je suis quelqu'un de dégourdi, je suis un battant mais là sur Koh-Lanta je me suis surpris parfois à me sous-estimer et ça venait peut-être du fait que quand j'étais petit j'avais un manque de confiance en moi", poursuit-il. L'aventurier tenait à se livrer également pour indiquer qu'il n'a pas fait preuve de manque de motivation, mais plutôt de confiance.

J'ai dit d'emblée à la prod que j'étais borgne

Plus encore, l'ancien "jeune" de Koh-Lanta Fidji confie que certains de ses amis proches n'étaient pas au courant pour son oeil et l'ont appris à l'antenne de TF1. "Ça n'a aucune influence dans ma vie de tous les jours, je ne suis pas défini par le fait que je suis borgne", explique-t-il. Finalement "ça ne change rien" pour lui. "Je conduis une voiture", lance-t-il.

Seulement, s'il garde le secret, Tugdual a préféré se confier à la production dès le premier casting : "Je ne voulais pas passer les castings pour qu'on me dise à la fin 'vous êtes borgne, vous ne pouvez pas partir'." Et, après, effectivement quand j'ai passé les tests de l'INSEP (ndlr : Institut national du sport, de l'expertise et de la performance) ils ont bien vu qu'à droite c'était parfait et qu'à gauche il y avait zéro."

Mais Tugdual était loin de se douter qu'il serait la cible de critiques sur Twitter. Les internautes ont en effet été nombreux à se moquer de son oeil. Le candidat confie "simplement ne pas en tenir compte". "Je pense que j'ai le recul nécessaire pour prendre ça avec légèreté et ne pas y faire trop attention", assure-t-il.

