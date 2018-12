EXCLU - Vinnie Dargaud (Scènes de ménages) : "On savait qu'on serait critiqués"

Depuis quelques mois maintenant, les fidèles de Scènes de ménages (M6) ont accueilli un nouveau duo à l'antenne : Leslie et Léo, jeune couple débutant la vie à deux. Vinnie Dargaud, qui interprète Léo au côté de Claire Chust, s'est livré lors d'une interview accordée à Purepeople.com. Les critiques, l'attente d'un couple homosexuel... Le comédien se confie.

Qu'est-ce qui attend Leslie et Léo pour le prime de Noël ?

Leslie décide d'aller rejoindre sa mère qui vit dans un petit bled un peu pourrave aux alentours de Paris dans un appartement qui ressemble à un HLM. Ce qui est prévu, c'est que Léo rencontre les proches de Leslie, ses amis. Camille Lellouche, notre super surprise, ainsi qu'Anne Bouvier, super actrice de théâtre, seront avec nous. On s'est beaucoup amusés avec elles !

Comment avez-vous eu l'idée de passer le casting pour Scènes de ménages ?

Je travaillais déjà pour M6 et pour la production dans un programme qui s'appelait Commissariat central. Après deux saisons, il n'y a pas eu vraiment de suite, mais ils se sont rappelés de moi. Ils m'ont rappelé pour passer des essais avec une jeune actrice qu'ils avaient découverte dans Problemos, le fils d'Eric Judor, et qu'ils aimaient beaucoup. Ils étaient déjà sûrs que ce serait Claire mais doutaient sur son partenaire. On s'est tout de suite très bien entendus, le feeling est très bien passé entre nous.

Il ne faut surtout pas regarder les réseaux sociaux

D'après vous, comment Leslie et Léo pourraient évoluer dans le temps ?

En fait, on explore. Personne ne sait vraiment à quoi s'attendre. Les auteurs avancent au fur et à mesure. Certains choses inattendues arrivent, d'autres qu'on attendait un peu plus n'arriveront jamais... On est vraiment au jour le jour, on ne sait pas vraiment !

Dès votre arrivée à l'antenne, vous avez divisé les téléspectateurs et notamment les internautes...

Il ne faut surtout pas regarder les réseaux sociaux. Claire est curieuse et elle avait été voir au début alors qu'on lui avait dit de ne pas le faire. Quoi qu'il arrive, que ce soit très bien ou pas, on savait qu'on allait être plus ou moins critiqués. Mais c'est comme ça que ça se passe dans les programmes qui sont bien installés : les nouveaux venus sont toujours vus comme des intrus au départ. Mais je suis convaincu que les gens vont finir par s'habituer.

Qu'avez-vous à répondre aux fans en colère estimant que vous remplacez le duo formé par Cédric (Loup-Denis Elion) et Marion (Audrey Lamy) ?

On ne peut pas les empêcher sauf qu'en réalité, ce n'est pas vraiment lié. On arrive au moment où eux s'en vont, mais il n'y a rien à comparer. On n'est pas les mêmes, on n'a pas vocation à les remplacer - comme les deux couples précédents, qui ne remplaçaient personne.

Que pensez-vous de la question autour d'un couple homosexuel dans la série ?

Je ne sais pas quoi en penser. C'est un peu un non-débat. On ne m'a pas posé la question. Ce n'est juste pas le moment je pense. Sans doute que ceux qui en demandent un ont leurs raisons. Je ne m'interroge pas là-dessus. Il n'y a pas de complot interne pour dire qu'on veut ou ne veut pas, on n'en discute pas tout court.

Le prime de Noël de Scènes de ménages sera diffusion mercredi 19 décembre dès 21h sur M6.

