Scènes de ménages : Un "blocage" face à un couple gay ? Valérie Karsenti répond

Depuis plusieurs saisons maintenant, les fans de Scènes de ménages (M6 ) attendent avec impatience l'arrivée d'un couple homosexuel dans la série. Après un faux espoir lors du départ de Marion et Cédric, interprétés par Audrey Lamy et Loup-Denis Elion, la production a indiqué ne pas avoir pour projet d'intégrer, du moins pour l'instant, un duo gay. Auprès de nos confrères de 20 Minutes, Valérie Karsenti, Liliane à l'antenne, se livre sur le sujet.

"Il n'y a pas de blocage, ni du côté de la chaîne ni du côté de la prod'", assure l'actrice qui incarne dans la série l'épouse de José. D'ailleurs Valérie Karsenti confie attendre elle aussi l'arrivée d'un couple homosexuel dans Scènes de ménages : "J'espère que ça viendra car ce serait représentatif de notre société. À travers la comédie, on pourrait apporter beaucoup de choses." Et de nuancer toutefois : "Après, ce serait tellement dommage d'avoir un couple homo et de faire rire de cette homosexualité."

Valérie Karsenti fait ici référence au couple gay joué par Yannick Debain et Nicolas Medad dans les épisodes diffusés en septembre 2016 sur M6. "Ils sont top. Mais au bout d'un moment, nous avons dit : 'On les adore, mais on va arrêter de parler de leur mariage, du fait qu'ils sont homos, car ils ne sont pas que ça, ce sont des mecs qui ont un boulot, une famille, peut-être des projets d'adoption ou que sais-je...' Tous ces aspects que l'on traite nous avec les couples hétéros. Donc c'est dans ce sens-là qu'il faut aller. Je pense que ça arrivera", confie-t-elle.

Des déclarations qui surviennent quelques jours seulement après la prise de parole d'Alain Kappauf, producteur de Scènes de ménages, dans les colonnes de TV Mag. "Je sais qu'il y a un peu de forcing sociétal pour avoir un couple homosexuel dans Scènes de ménages, avait-il déclaré. Je déteste qu'on me force la main. On y a beaucoup réfléchi, ce n'est pas un tabou, on n'est pas gêné par rapport à ça mais on s'est simplement dit qu'avec un couple homosexuel, il n'y avait pas d'aspérités spécifiques dans ce qu'on cherche." Ainsi, un duo de personnages gay sera envisagé "le jour où [ils trouveront] LE truc".