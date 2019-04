Fabienne Carat divine en bikini à Punta Cana : Linda Hardy séduite...

Depuis quelques jours, Fabienne Carat nous gratifie sur Instagram de très jolies cartes postales depuis la République dominicaine où elle est actuellement en vacances.

Sur celles-ci, la comédienne de 39 ans devenue populaire grâce à son rôle de Samia dans Plus belle la vie (France 3) prend la pose dans des décors paradisiaques... et parfois même en bikini ! La semaine dernière, elle indiquait déjà à ses abonnés dans un premier post la montrant sous les cocotiers : "Bienvenue dans les Caraïbes ! Bon lundi et belle semaine à tous ! Je vous avais promis que je vous emmènerai en vacances avec moi !!!"

C'est trois jours plus tard, en direct de Punta Cana, que la belle a franchi un cap en se laissant photographier en bikini, assise sur l'un de ces cocotiers qui bordent les plages de sable blanc. Une très jolie photo qu'elle a accompagnée des hashtags #eauturquoise #sableblanc #coindeparadis mais aussi #nofilter et #nophotoshop, il fallait le souligner.

Bien entendu, les internautes ont été nombreux à féliciter Fabienne Carat pour sa forme physique. Parmi eux, on a pu retrouver un message de Sandrine Quétier la qualifiant de "canon" et un autre de Linda Hardy pointant du doigt sa "beauté fatale". Bref, la comédienne likée près de 10 000 fois a fait sensation !