Fanny Agostini (Thalassa) mariée : Elle a épousé son chéri Henri !

Après plus de deux ans d'amour avec son chéri Henri (30 ans), maître de conférences franco-américain à Science-Po Paris, Fanny Agostini s'est mariée ! En effet, comme le rapportent nos confrères de La Montagne, celle qui a succédé à Georges Pernoud aux commandes de Thalassa (France 3) a dit "oui" à sa moitié.

La cérémonie s'est déroulée samedi 9 juin 2018 dans le Puy-de-Dôme, à La Bourboule plus précisément, ville natale de la jolie brune de 29 ans. Après un passage à la mairie devant leurs proches, les amoureux "sont montés dans une charrette entièrement décorée, tirée par deux boeufs" et ont fait le tour de la ville accompagnés par leurs invités et quelques curieux.

Un mariage qui s'inscrit dans la continuité de la demande originale d'Henri. En effet, le directeur général de la fondation écologiste GoodPlanet avait mis un genou à terre devant sa belle... en pleine gare de Bercy, "lieu symbolique" pour le couple. "J'avais fait venir une calèche et des chevaux...", avait-il précisé à nos confrères de Gala en janvier dernier.

Après le mariage, Fanny Agostini et Henri ont d'autres projets, dont celui d'agrandir la famille. "C'est toujours un dilemme lorsqu'on est une femme de télévision : ce n'est jamais le bon moment pour tomber enceinte", déplorait-elle dans les colonnes de Gala. Toutefois, le couple souhaite avoir deux enfants. "Si nous devions en avoir plus, nous passerions à l'adoption", avait ajouté l'animatrice.