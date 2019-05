Fanny Leeb : "Ce cancer a remis les pendules à l'heure"

Fanny Leeb a accordé, le 12 mai, sa première interview filmée, pour l'émission culte de TF1, Sept à huit. La jeune chanteuse de 33 ans a longuement parlé de son cancer du sein, dont elle a appris l'existence en décembre dernier, mais qu'elle n'a évoqué publiquement qu'en mars. Elle fait preuve de beaucoup de recul.

La vie, je l'aime plus qu'avant

La fille de l'humoriste Michel Leeb et soeur de l'artiste Tom Leeb – lequel lui a rasé la tête et l'a récemment soutenue en posant les fesses à l'air – a dévoilé que son cancer était arrivé après "deux années difficiles", à une époque où elle n'arrivait pas à trouver sa place comme chanteuse tout en ayant l'étiquette de "fille de". "Ce cancer, il est arrivé et il a remis les pendules à l'heure. Il y a dû avoir un comité qui a dû se dire : 'Qu'est-ce qu'on va lui faire là, à Fanny ? Parce qu'elle n'est pas bien et qu'elle n'a pas l'air de se rendre compte que la vie est formidable et qu'il va falloir la vivre à fond. Qu'est-ce qu'on fait ? On lui met un cancer du sein ?' Je me suis pris un boomerang, mais, clairement, il m'a aidée. Et je pense que, pour la suite, la vie, je l'aime plus qu'avant", a-t-elle confié.

Fanny Leeb, qui rappelle avoir eu la chance de découvrir assez tôt son cancer à cause d'une tasse de thé renversée sur sa poitrine un jour où elle était en studio d'enregistrement, encourage les femmes à se palper les seins et à consulter. L'ex-participante de The Voice raconte alors comment le diagnostic est tombé pour elle... "C'est par ma gynécologue : 'Bon, Fanny, vous avez un cancer.' Et de me tendre une boîte de mouchoirs. (...) On ne réalise pas tout de suite. C'est un choc, mais, en même temps, vous ne vous rendez pas vraiment compte. Vous pleurez, bien sûr. Et, en même temps, vous ne savez pas trop pourquoi vous pleurez, vous ne savez pas comment ça va se passer, vous êtes un peu dans un flou pendant un moment. Un des médecins m'a dit : 'Vous devez faire comme ça et comme ça, sinon vous allez mourir.'", a-t-elle relaté.

Une femme chauve, elle peut être jolie

Confiante dans les médecins, Fanny Leeb a alors abordé le début de son programme de lutte contre son cancer "avec beaucoup d'humour", assure-t-elle. Il lui a ainsi fallu se préparer à perdre ses longs cheveux à cause de la chimiothérapie. "Je me rappelle d'un matin, je passe ma main dans les cheveux et j'ai un petit bout de touffe qui part. J'étais préparée", raconte-t-elle. Son frère lui rase alors le crâne et la jeune femme doit se faire à un nouveau look, mais, heureusement, elle peut compter sur son amoureux qui lui promet que ça lui va bien. "J'ai une perruque, mais je ne l'ai jamais mise. Premièrement, ça gratte terriblement. Vous avez très chaud là-dessous. Et puis, surtout, je trouve qu'une femme chauve, elle peut être jolie", clame-t-elle.

Fanny Leeb martèle que, face au cancer, "il ne faut pas se laisser bouffer par ça", mais, au contraire, rigoler et passer du temps avec ses proches. Elle-même peut profiter de son père Michel lorsqu'il a des jours de repos et qu'il se rend en Suisse pour lui rendre visite. Alors qu'elle révèle avoir fini la chimio, elle va aussi pouvoir passer plus de temps à travailler sur son troisième album porté par le single Fearless.