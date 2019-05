Michel Leeb, sa fille Fanny : atteinte d'un cancer, elle assume face caméra

A 33 ans seulement, Fanny Leeb, la fille de l'humoriste Michel Leeb, se bat vaillamment, et depuis plusieurs mois, contre un cancer du sein. Très agressive, la maladie découverte en décembre 2018 a bouleversé sa vie. Accompagnée dans cette terrible épreuve par sa famille, la chanteuse partage pour la première fois son expérience à la télévision.

Sept à huit lui consacre son portrait de la semaine. Si l'intégralité de l'entretien sera à découvrir dans le numéro de ce dimanche 12 mai 2019, diffusé à partir de 19h15 sur TF1, un premier extrait a été dévoilé.

Fanny Leeb débute l'interview avec un foulard sur la tête, qu'elle retire très vite, prouvant qu'elle n'a absolument pas honte de sa tête dénudée, que son frère Tom lui a rasée. "J'assume très bien ! Puis j'avais un petit peu chaud, ça tombe bien", lâche-t-elle avec autodérision. Le foulard est un accessoire qui ne lui correspond pas, et dont elle préfère généralement se passer. "Je me sens tellement plus moi comme ça", explique-t-elle avec un magnifique sourire, les oreilles décorées par de grandes créoles dorées.

En préambule de cette interview, Fanny Leeb revient sur la période délicate qu'elle a vécue avant que son cancer ne soit diagnostiqué. "J'ai eu deux années très difficiles. Je n'arrivais pas à trouver ma place, aussi bien en tant qu'artiste parce que c'était un milieu difficile. Je me remettais énormément en question. Je n'avais pas confiance en moi", explique la chanteuse. Ce manque de sérénité professionnelle provenait notamment de son statut "fille de".

Et puis la maladie est entrée dans sa vie. "Ce cancer est arrivé et il a remis les pendules à l'heure", lâche-t-elle. Selon elle, ce triste coup du sort est une façon de se rendre compte combien la vie est formidable malgré les doutes passés. "Je me suis pris un coup de boomerang, mais clairement il m'a aidée. Je pense que pour la suite, je l'aime plus qu'avant", avoue-t-elle face à la caméra de Sept à huit.

Preuve que Fanny Leeb a retrouvé du sens à sa vie et une nouvelle impulsion, elle enregistre son nouvel album malgré les séances de chimiothérapie. Elle vient de dévoiler un magnifique single baptisé Fearless (Sans peur en français.)