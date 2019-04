Michel Leeb : Son fils Tom tout nu pour soutenir sa soeur, atteinte d'un cancer

Récemment invité de l'émission Ça ne sortira pas d'ici sur France 2, Michel Leeb (71 ans) avait évoqué avec une grande émotion le cancer de sa fille Fanny et n'avait pas caché sa fierté en disant d'elle qu'elle se bat comme une guerrière contre la maladie. L'artiste n'est pas le seul de la famille à soutenir la jeune femme puisque son fils Tom le fait aussi... à sa manière.

Dans sa story, éphémère, sur son compte Instagram suivi par 29 000 abonnés, Tom Leeb (30 ans) a partagé deux photos de lui lors d'une journée passée aux côtés de sa soeur Fanny (32 ans), laquelle réside en Suisse. Le duo a profité du soleil et de la chaleur pour piquer une tête dans une piscine. Le jeune homme, acteur, humoriste et chanteur, a d'abord pris sa soeur en photo et en vidéo pour s'amuser de son look en maillot de bain lui donnant l'air "d'un mannequin de chez H&M", ceux sur lesquels sont présentés les vêtements et qui ont eux, aussi, pas un cheveu sur la tête.

Mais, ce qui était plus étonnant, c'est que Tom a décidé de se mettre tout nu pour soutenir sa soeur dans sa lutte contre son cancer du sein. Posant les fesses à l'air au bord de la piscine, il a écrit en légende : "Quand ta soeur en plein traitement te donne une leçon de vie. #fuckcancer." Une façon originale de se mettre à nu au sens propre alors que sa soeur le fait au sens figuré en ne cachant rien de sa lutte contre la maladie.

Fanny Leeb, qui est notamment passée par l'émission de télé-crochet The Voice, avait donné des détails sur son cancer au site L'Illustré en février dernier. "C'est un cancer dit 'triple négatif', très agressif. Sa vitesse de prolifération est très rapide. (...) Pour moi, c'est une chimiothérapie sur plusieurs mois (...) Nous sommes quatre dans une même pièce, séparés par un paravent. Cela dure plusieurs heures", expliquait-elle alors.

