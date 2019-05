Fanny Leeb et son cancer agressif : "Avec Olivier aussi, j'essaie de minimiser"

Dans les pages du dernier numéro de Paris Match, la chanteuse et ex-candidate de The Voice Fanny Leeb s'exprime longuement sur son cancer du sein. La jeune femme de 33 ans, fille de Michel Leeb, évoque notamment comment son amoureux Olivier appréhende sa maladie.

En couple depuis quatre ans avec Olivier, pilote de ligne, Fanny Leeb ne cache pas que son cancer du sein, découvert par pur hasard l'hiver dernier et qui est "très agressif", a bouleversé son couple. "C'était très difficile pour lui lorsqu'il ne pouvait pas être présent pour les chimios. J'insistais pour qu'il parte travailler. Je lui disais : 'Arrête de faire semblant et de me dire que ça va. Je sais que tu en as marre de l'hôpital, marre de tout ça.' Finalement, voler rechargeait ses batteries. Avec lui aussi, j'essaie de minimiser en faisant le clown malgré mon crâne rasé. Nous rions beaucoup", confie-t-elle à Match.

L'humour, c'est véritablement ce qui fait tenir Fanny Leeb dans ce combat contre le cancer. La jeune femme, qui vient de dévoiler sa nouvelle chanson intitulée Fearless, affirme que c'est "essentiel" pour garder le moral. "Quand vous arrivez au centre de chimio, l'ambiance n'est pas follement gaie. Alors, avec mon amoureux, Tom, Elsa [son frère et sa soeur, NDLR] et les amis qui me rendaient visite, nous essayions de détendre l'atmosphère en faisant rire ceux qui nous entouraient", explique-t-elle. Et de l'humour il faut effectivement en avoir quand on perd ses cheveux, ses sourcils et que la chimio "tend les nerfs".